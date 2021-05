Blue Origin lance une vente aux enchères pour devenir le premier touriste spatial à bord de New Shepard

En avril dernier, Blue Origin effectuait un quinzième vol d'essai sans équipage avec son lanceur New Shepard. Il s'agissait alors du second décollage réalisé en 2021 mais cette répétition générale avait surtout pour ambition de répéter encore une fois les protocoles au sol en matière de sécurité tout en testant les infrastructures permettant le lancement. Et pour cause, malgré sa création remontant à l'an 2000, la société Jeff Bezos a pris beaucoup de retard sur la concurrence.