Pari réussi pour Virgin Galactic ! Richard Branson a volé à la frontière de l'espace

Le direct de Virgin Galactic aura probablement fait écarquiller les yeux des plus assidus des spectateurs et spectatrices habituels des lancements. Stephen Colbert en présentateur principal (y compris avec ses blagues, créant un certain malaise), une communication martelant à quel point l'humanité toute entière était bouleversée par ce vol révolutionnaire, et une publicité explicite pour les marques partenaires (New Mexico True, Land Rover, Under Armour), voilà qui préfigure peut-être la véritable nouveauté des vols touristiques commerciaux…

À voir en tout cas comment cela va se préciser avec de véritables touristes. Car malgré la communication intense de Virgin Galactic, les occupants du VSS Unity étaient tous des employés de l'entreprise (ainsi que son fondateur), et non les premiers membres des 600 (riches) détenteurs d'un ticket pour un vol suborbital. Mais l'essentiel n'était pas là, car le pari de Virgin Galactic et de Richard Branson, c'était aussi de « passer devant » Jeff Bezos et Blue Origin, dont le vol suborbital est prévu le 20 juillet. De ce côté-là, le pari est tenu.