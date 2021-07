Virgin Galactic et Richard Branson s'envoleront dans l'espace, avant Bezos, le 11 juillet

Il faut noter que même si tout se passe bien, il y aura probablement une petite polémique entre ce vol et celui de New Shepard (embarquant Jeff Bezos, son frère Mark, Wally Funk, un très riche passager et potentiellement deux autres participants).

En effet, New Shepard dépasse la Ligne de Karman, fixée à 100 kilomètres d'altitude et qui fait généralement office de frontière de l'espace internationalement. L'avion fusée de Virgin Galactic, lui, se contente de franchir la frontière des « 50 miles » (un peu plus de 80 kilomètres) qui fait référence aux États-Unis et donne droit à ses Ailes d'astronaute. Sur le plan de la physique, il y a bien peu de différence, mais dans cette aventure, le prestige et la communication sont des éléments piliers.