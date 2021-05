Résultats financiers, vols touristiques en berne : Virgin Galactic toujours au pied du mur

En réalité, le dernier vol réussi du VSS Unity avec moteur allumé remonte au 22 février 2019, il y a plus de deux ans. Virgin Galactic y avait embarqué sa première passagère , Beth Moses, cadre responsable des astronautes dans l'entreprise. Campagne de publicité à l'appui, ce vol était une fête, et les équipes devaient rapidement transférer leurs opérations de l'aéroport de Mojave (Californie) au Spaceport America (Nouveau-Mexique). Mais derrière la communication peaufinée de l'entreprise, il semble que le vol soit passé très près de la catastrophe, les équipes au sol découvrant des fissures sur des éléments des ailerons pivotants de l'appareil. Une mauvaise publicité évitée par un silence gênant durant plus d'un an… Mais qui ressort aujourd'hui dans différents reportages, notamment le livre « Test Gods: Virgin Galactic and the Making of a Modern Astronaut » du journaliste Nicholas Schmidle, lequel a eu accès durant 4 ans aux coulisses de l'entreprise.