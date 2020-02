Virgin Galactic, un véritable avion fusée… En bourse !

À défaut de faire voler son avion...

Achetez, achetez...

Spéculation ou investissement ?

Le « nouveau Tesla » de l'espace ?

Mais face à la spéculation, l'entreprise (qui perd beaucoup d'argent) ne progresse qu'à tout petits pas.SPCE : voici les quatre lettres que les courtiers du New York Stock Exchange n'ont pas quitté des yeux de toute la semaine. Derrière cet acronyme se cache Virgin Galactic, la première société cotée en bourse dont le cœur de métier est d'envoyer des humains dans l'espace (malgré une définition contestée ). Et même si l'avion fusée de l'entreprise n'a pas encore commencé son service commercial, les titres s'échangent à une fréquence folle : jeudi, ce sont 134,5 millions d'actions qui ont changé de main ! Il faut dire que ceux qui ont acheté des parts de Virgin Galactic lors de son entrée en bourse le 28 octobre ont quasiment quadruplé la mise...Même les analystes de la banque d'investissement Morgan Stanley - qui indiquaient début décembre qu'en dessous des 25 dollars les actions de Virgin Galactic étaient sous-cotées car la firme avait un «» - ont levé le pied cette semaine, et s'attendent à ce que l'engouement diminue.Mais la petite frénésie spéculative que suscite Virgin Galactic pourrait aussi constituer une petite bulle autour de cette valorisation à plus de 6,4 milliards de dollars... Bon nombre des investisseurs et fonds de spéculation qui achètent le titre ne sont en effet pas conscients des réelles capacités de l'entreprise spatiale.De fait, Virgin Galactic n'est pas prêt de révolutionner le transport hypersonique, et il faudra encore patienter plusieurs mois au moins avant que les premiers touristes puissent contempler la courbure de la Terre depuis leurs hublots... Le petit avion fusée VSS Unity vient en effet d'être relocalisé au Spaceport America (Nouveau Mexique), d'où il effectuera ses vols touristiques. Néanmoins, l'entreprise a annoncé qu'au moins deux vols de qualification avec la cabine toute prête (et sans doute des employés «») étaient nécessaires avant d'embarquer Richard Branson lui-même.Le vol du milliardaire, prévu avant son anniversaire en juillet, marquerait alors le début officiel des vols commerciaux... Après quoi il restera encore des profits à faire. Malgré la hausse stratosphérique de sa valeur en bourse, Virgin Galactic a perdu 138 millions de dollars (faute de revenus) sur les trois premiers trimestres de 2019.