Virgin Galactic et Hedosophia fusionnent et font une entrée en Bourse historique

La compagnie se rapproche plus que jamais de son objectif de départ

Cette semaine, Virgin Galactic, qui a récemment accueilli un nouvel investisseur de choix, en la personne de Boeing , va franchir un cap important dans son évolution. La société aérospatiale a officialisé samedi, avoir fusionné avec Social Capital Hedosophia, une holding habituée des processus de fusion et d'acquisition. Par cette opération, la firme fondée par Richard Branson est renommée Virgin Galactic Holdings et est introduite en Bourse ce lundi 28 octobre à New York. Il s'agit d'une première pour une entreprise proposant des vols spatiaux touristiques. Il sera désormais possible d'acheter un morceau du tourisme spatial.Quinze ans après sa création (2004), Virgin Galactic est en train de toucher du doigt son objectif initial de programmer et réaliser la toute première virée spatiale touristique. Grâce à l'entrée à la Bourse new-yorkaise, les délais fixés par Richard Branson pourraient bien être respectés. L'entrepreneur mise toujours sur un vol commercial autour de mi-2020., a déclaré le fondateur de Virgin Galactic.Après l'annonce de la fusion, Virgin Galactic a reçu plus de 450 millions de dollars de recettes primaires. Le 25 octobre, sa capitalisation boursière virtuelle grimpait à 2,3 milliards de dollars. Les actionnaires de Virgin Galactic conserveront 59 % des parts de la nouvelle holding, présidée par George Whitesides, jusque-là CEO de la société d'origine.La firme construit ses véhicules spatiaux en Californie, à Mojave, via sa filiale The Spacechip Company, qui a de son côté basé ses opérations sur le Spaceport America au Nouveau-Mexique, le tout premier spatioport grand public.Virgin Galactic a déjà enregistré plus de 600 réservations, dans 60 pays, pour un total de 80 millions de dollars de recettes déjà collectées, sur les 200 millions de dollars attendus, si l'on en croit la société. Notons que le prix du billet, lui, coûterait 250 000 dollars. Et sans surprise, Richard Branson sera l'un des six premiers touristes à s'envoler à quelque 83 kilomètres d'altitude, à bord de son SpaceShipTwo.Avec cette fusion, Virgin Galactic, pourtant la dernière à avoir réussi un vol suborbital (c'était en décembre 2018), pourrait supplanter ses deux principales concurrentes, SpaceX et Blue Origin.