Boeing investit 20 millions dans Virgin Galactic

L'avion suborbital VSS Unity de Virgin Galactic

Les comptes au vert, mais...

Les touristes attendent !

Source : Virgin Galactic

Virgin Galactic a le vent en poupe. Il y a quelques jours, l'entreprise annonçait un partenariat avec l'Armée de l'Air italienne, qui a été la première à lui acheter un vol parabolique, à venir en 2020, pour ses chercheurs et ses expériences. À présent c'est Boeing qui fait valoir ses engagements dans toutes les aventures spatiales habitées américaines, et annonce un achat de 20 millions de dollars de parts de Virgin Galactic, effectif dès que cette dernière sera sur le marché public. Cet investissement suit le rachat à hauteur de 49 % l'entreprise de Richard Branson par Social Capital Hedosophia, cet été, pour la coquette somme de 800 millions de dollars, en vue de former la première société de tourisme spatial cotée en Bourse Malgré les investissements, les vols commerciaux de VSS Unity, le petit avion-fusée qui décolle suspendu sous l'aile de son avion porteur VMS-Eve, n'ont pas encore commencé. À terme, l'entreprise devrait proposer à ses clients des paraboles à plus de 80 km d'altitude, et environ cinq à sept minutes d'impesanteur une fois le moteur éteint. Une prouesse que Virgin Galactic n'a pour l'instant atteint que deux fois au cours de ses campagnes d'essais, en décembre 2018 et février 2019 ( ce dernier vol embarquait une première passagère-test , la responsable de l'entraînement des astronautes de Virgin Galactic Beth Moses).Depuis, la firme a dévoilé sa vision d'avenir, et déménage à petits pas ses activités depuis son siège, à Mojave (Californie), vers le SpacePort America, splendide complexe « astroportuaire » construit par les contribuables du Nouveau-Mexique pour Virgin Galactic dès 2012... Et malheureusement pratiquement désert depuis.Selon les documents officiels de Virgin Galactic, les vols commerciaux doivent démarrer dès le début de l'année prochaine, après un ou deux essais supplémentaires de l'avion suborbital avec sa cabine enfin toute équipée. Il faudra ensuite trouver un rythme de croisière puisque l'entreprise espère réaliser pas moins de 16 vols en 2020, embarquant chacun quatre touristes à la «» (en tout cas sa définition américaine à 50 miles d'altitude) pour 250 000 dollars chacun.Dans ce cadre, l'investissement de Boeing est une véritable marque de confiance, autant pour les choix techniques que pour le modèle économique à venir. Et peut-être une volonté de peser dans les décisions futures...