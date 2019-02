Virgin Galactic envoie sa première passagère dans l'espace

Un premier voyage (presque) spatial pour le tourisme

Ne reste plus qu'à convaincre

Virgin Galactic ambitionne ainsi d'ouvrir la voie au tourisme spatial... non sans quelques critiques.Trois mois après son dernier voyage, levient de faire rêver les amoureux de l'espace en concrétisant un peu plus le tourisme spatial.Beth Moses, l'instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic, a pris place à bord de ce cinquième test du SpaceShip Two en se mettant dans la peau d'une passagère lambda. Elle est ainsi devenue non seulement la première femme astronaute à effectuer le voyage dans le Spaceship Two, mais également la première personne à occuper la place d'un simple passager à bord d'une navette spatiale. En jugeant de « la cabine client et des vols spatiaux du point de vue des passagers » , Beth Moses souhaite comprendre et perfectionner l'expérience des futurs touristes de l'espace.Si aucune date de commercialisation officielle n'a encore été annoncée par Virgin Galactic, son milliardaire présidentespère pouvoir monter à bord de son vaisseau d'ici l'été prochain.Reste encore au SpaceShip Two d'être considéré comme une « vraie » navette spatiale : en atteignant les 89,9km d'altitude, elle reste en-deçà de la ligne de Kármán , qui marque la frontière de l'espace aux yeux de la Fédération aéronautique internationale. De nouveaux lancements sont prévus cette année sans davantage de précisions.