Le VSS Unity de Virgin Galactic atteint l'espace pour la première fois (ou pas ?)

SpaceShipTwo et son avion porteur

Une belle réussite pour Virgin Galactic

Pourquoi l'altitude de ce vol fait débat ?

Richard Branson l'avait annoncé avec beaucoup de confiance au début du mois, en expliquant à CNN queparviendrait à placer sa navette au-delà de l'atmosphère terrestre «».Pari réussi pour le milliardaire britannique puisque le VSS Unity est parvenu hier à atteindre, après avoir été largué en vol par son avion porteur. Le moteur-fusée du vaisseau a pu être allumé durant 60 secondes, le temps pour lui de prendre de l'altitude avec une vitesse de Mach 2.9 (3.550 km/h). Un vol suffisant pourqui étaient prévus, mais aussi pour mener quatre expériences scientifiques soutenues par la NASA, portant notamment sur la microgravité.Richard Branson a déclaré dans un communiqué de presse : «». Il ajoute avec une joie non dissimulée : «».Richard Branson se félicite d'avoir atteint l'espace avec une altitude de 82.7 km, tout simplement caradmise par les États-Unis se situe à 50 miles d'altitude, soit 80.5 km. Toutefois, les normes internationales mises en place par la Fédération aéronautique internationale (FAI) stipulent que cette frontière, appelée ligne de Kármán, se situe àau-dessus de la surface de notre planète. Néanmoins, il faut savoir quese situe à environ 400 km d'altitude. Les deux autres frontières sont doncet définissent uniquement la zone à partir de laquelle l'atmosphère terrestre commence à se raréfier. Par conséquent, il est possible d'être en apesanteur dès 80.5 km, même si l'atmosphère est encore bien moins dense une fois passée la ligne de Kármán. Virgin Galactic entrevoit, par ailleurs, de réaliser ses vols touristiques suborbitaux au-dessus de la ligne communément admise par la NASA et l'U.S Air Force, mais Richard Branson n'exclue pas desi jamais les capacités de sa navette le permettent. À titre de comparaison, la navette New Shepard de, principal concurrent de Virgin Galactic, a déjà franchi à plusieurs reprises cette altitude de 100 km.Enfin, la Fédération aéronautique internationale a annoncé avoir l'intention d'organiser un colloque afin de revoir la définition de cette frontière. La FAI pourrait donc revoir à la baisse la mesure réalisée à l'époque par Theodore von Kármán.