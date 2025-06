L’hypothèse d’une simulation cosmique ne s’arrête pas à la gravité. D’autres lois de la physique affichent des ressemblances frappantes avec des règles que l’on retrouve dans le monde des algorithmes. Le physicien évoque le principe d’exclusion de Pauli, qui interdit à deux électrons d’un même atome d’occuper le même état quantique. Il compare cette contrainte à la nécessité pour un programme informatique de définir des variables distinctes. Pour lui, l’abondance de symétries dans l’univers fonctionne aussi comme une forme de compression de données. Plus il y a de symétrie, moins il y a d’information à stocker.

Dans ses travaux, il modélise même l’espace-temps comme un réseau de cellules élémentaires, chacune stockant un bit d’information. Ce modèle rappelle la structure d’un jeu vidéo ou d’une simulation numérique avancée. Il écrit : « Pour un observateur à l’extérieur de l’univers, tout obéirait à des instructions de codage, alors que pour un observateur à l’intérieur, ce sont des lois physiques ».

Ce point de vue amène à réinterpréter l’intégralité de la physique. Les lois naturelles deviendraient, en fait, des consignes logicielles et la réalité, une immense simulation où les objets, les interactions et même le vide jouent le rôle de lignes de code ou d’espaces de stockage.

Et si la curiosité vous pousse à creuser la question, l’article « Is gravity evidence of a computational universe? » dont vous trouverez le lien au bas de cet article, développe les calculs précis derrière cette hypothèse. Certains vont jusqu’à se demander si un jour, l’humanité pourra modifier localement ce « programme » ou détecter des traces de sa structure discrète. Quand le concept de fiction à la « Matrix » rejoint la science de Melvin Volpon.