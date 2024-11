Ces filaments cosmiques défient l'imagination : plus fins qu'un noyau atomique, ils peuvent pourtant s'étendre sur des années-lumière et contenir la masse de dizaines de milliers d'étoiles. Les scientifiques en distinguent deux types. Il y a les « supercordes cosmiques », prédites par la théorie des cordes, et les cordes « classiques », vestiges de la formation de l'Univers. La théorie des cordes propose que les particules fondamentales sont de minuscules cordes vibrantes.