Cette trace sur une photo d'Hubble... C'est un trou noir suivi par des milliers d'étoiles !

Hubble, comme tout télescope, est parfois sujet à des reflets, des « flares » ou des traits provoqués sur les images par des passages de satellites. Aussi lorsque l'astrophysicien Pieter van Dokkum et son équipe cherchaient des amas d'étoiles et qu'ils ont vu ce trait d'un blanc laiteux, ils l'ont d'abord pris pour un artefact, une erreur de mesure. Intrigués, ils ont demandé confirmation par spectroscopie à l'observatoire Keck (Hawaï), et le résultat a dépassé leurs attentes. Émanant d'une galaxie unique, il s'agit d'une véritable guirlande d'étoiles, de 200 000 années-lumière de long. Et le suspect responsable de ce grand chambardement n'est autre qu'un trou noir supermassif, voyageant à très grande vitesse. « C'est quelque chose que nous n'avions jamais observé auparavant », explique le chercheur de l'Université de Yale.