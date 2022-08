Ce trou noir "dormant" orbite calmement avec son étoile compagnon

Cette découverte est l'équivalent de « trouver une aiguille dans une botte de foin », pour reprendre les propos de l'auteur principal de l'étude, le chercheur Tomer Shenar (Université de KU Leuven, en Belgique). Toutefois, ce dernier cherchait bien des étoiles du Grand Nuage de Magellan accompagnées de trous noirs « dormants » !

Son équipe et lui ont étudié patiemment 1 000 étoiles en remontant dans les jeux de données du Very Large Telescope (de l'ESO, au Chili) jusqu'à 2008. Jusqu'à trouver VFTS 243, une étoile géante bleue, d'au moins 25 masses solaires… qui exhibait des mouvements prouvant qu'elle avait un compagnon. Sauf que cela ne pouvait être une planète et qu'il n'y avait pas trace d'une autre étoile. Alors, un trou noir ?

L'équipe n'a pas foncé vers cette conclusion : T. Shenar et son équipe font généralement partie des sceptiques, qui ont tendance à prouver que certaines « grandes découvertes » n'en sont pas. Ils ont donc été patients, et ont fait appel à d'autres chercheurs.