L'EHT présente la première image de Sagittarius A*, le trou noir au cœur de notre Galaxie

Les évolutions sont majeures depuis 2019 et l'image du trou noir de la galaxie M87. Car Sagittarius A* est 1000 fois moins massif ! Ce qui n'implique pas seulement qu'il est plus petit… Mais aussi que les gaz qui entourent ce trou noir (et c'est ce que l'on voit ici, l'émission de lumière des gaz chauds qui entourent Sgr A*) orbitent en quelques poignées de minutes seulement. Impossible donc de compiler plusieurs heures d'observation sans tenir compte de cette rotation. C'est aussi pour cela que les équipes ont beaucoup insisté aujourd'hui lors de la conférence sur l'apport incroyable des modèles de simulation et d'outils développés par des jeunes scientifiques pour mieux analyser les données.