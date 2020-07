Etoile à neutrons ou trou noir ? Les ondes gravitationnelles révèlent un objet inhabituel

Surtout, la nature de l'objet d'environ 2,6 masses solaires fait débat. Théoriquement, il est possible d'avoir des trous noirs stellaires aussi légers. Et des étoiles à neutrons aussi lourdes. Sauf qu'en réalité, on n'en avait jamais mesuré, ou presque, en tout cas pas dans ces circonstances : l'extrême majorité des étoiles à neutrons est estimée en dessous des 2 masses solaires, et les trous noirs stellaires démarrent en général à 5 masses solaires.

C'est ce qu'on appelle un fossé observationnel (il en existe un autre à partir de 45 masses solaires). Selon les auteurs de l'article scientifique, les indices pointent pourtant vers un « petit » trou noir… Même s'il faudrait de plus amples observations pour l'affirmer avec certitude (les ondes gravitationnelles ont leur limite).