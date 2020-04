Hubble confirme la découverte d’un trou noir de taille intermédiaire

Le télescope Hubble va bientôt fêter ses 30 ans. © NASA

Des p'tits trous, des p'tits trous...

Lire aussi :

Une nouvelle typologie de trous noirs découverte par des chercheurs ?

Recherche confirmation

Rien dans le voisinage

Source : Hubble site

Vous connaissez sans doute les trous noirs supermassifs (SMBH), au centre des galaxies, et leur masse de plusieurs centaines de millions, ou milliards d'étoiles. L'autre catégorie répandue est celle des trous noirs stellaires , créés par l'effondrement d'une étoile massive sur elle-même. Mais connaissez-vous les trous noirs intermédiaires (IMBH) ? Cette famille, si l'on sait qu'elle existe théoriquement, n'avait jamais pu être observée jusqu'ici (il n'y a que des candidats et des mesures indirectes), et pour cause : les trous noirs intermédiaires ne sont pas faciles à trouver.Ne se situant ni au centre d'une galaxie, ni sur les restes d'une ancienne étoile à neutrons, les trous noirs intermédiaires sont généralement recherchés dans des groupes d'étoiles, en bordure ou même hors des galaxies. Et l'un des seuls moyens de les détecter, c'est d'attendre que l'un d'entre eux « gobe » une étoile passant trop près.Or, nous avons de la chance... En 2006 les deux télescopes spécialisés en bande X, Chandra et XMM-Newton, ont détecté une source pour un événement hautement énergétique. Très probablement une destruction d'étoile, mais... était-ce un événement de moindre intensité et proche de nous, ou bien un trou noir plus gros « dévorant » une étoile à des milliers d'années-lumière ? Une équipe de chercheurs a récemment publié ses résultats dans la revue, datée du 31 mars.Grâce à une observation en détail fournie par le télescope Hubble, on sait à présent que l'événement est particulièrement lointain, et donc que 3XMM J215022.4−055108 (un si joli petit nom) est un trou noir intermédiaire. Ou plutôt qu'il a tout du meilleur des candidats actuels : en effet, prouver que ce qu'on suppose être un trou noir en est effectivement un est une gageure à cette distance de 800 millions d'années lumières.Ce qui explique en outre que malgré sa masse estimée grossièrement à celle de 50 000 étoiles, la confirmation « finale » sera délicate. Les abords de cette lointaine galaxie seront peut-être observés en détail par le nouveau télescope spatial en bande X russo-allemand Spektr-RG