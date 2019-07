NASA : de magnifiques images pour fêter les 20 ans du télescope Chandra

Dans l'ordre, vous pouvez observer sur cette série d'image : Abell 2146 ; le centre de la Voie Lactée où se cache Sagittarius A* ; 30 Doradus (la Nébuleuse de la Tarentule) ; Cygnus OB2 ; NGC 604 ; G292 © NASA/CXC

Six images pour fêter les 20 ans de Chandra

Des images inédites d'objets cosmiques

© Image credit: X-Ray:NASA/CXC/UMass/D. Wang et al.; Radio:NRF/SARAO/MeerKAT

Image credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/J. Drake et al; H-alpha: Univ. of Hertfordshire/INT/IPHAS; Infrared: NASA/JPL-Caltech/Spitzer

Source : NASA

Pour célébrer les 20 ans deet marquer le coup, lavient de publier une nouvelle série d'images à couper le souffle !La NASA fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et pour cause, l'agence qui vient de commémorer les 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune s'apprête à réitérer l'exploit d'ici 2024 avec son ambitieux programme Artemis Mais, la Lune est loin d'être le seul centre d'intérêt de la NASA. Si l'agence spatiale américaine nous a permis de revivre l'alunissage d'Apollo 11 grâce à un superbe site web pour les 50 ans de la mission, elle n'oublie pas pour autant de célébrer, son télescope destiné à l'observation de sources de rayons X qui a «».À cette occasion, la NASA vient de dévoiler, preuve de l'efficacité de ce télescope qui «», selon, directeur de la division astrophysique de la NASA.Nous avons sélectionné ici deux images particulièrement somptueuses. La première montre le centre de notre galaxie, qui contient le fameux trou noir Sagittarius A* . Elle a pu être obtenue en combinant les données de Chandra avec celles duet de ses 64 antennes situées en Afrique du Sud.Cette deuxième image a été réalisée grâce àainsi qu'auet au. On y aperçoit, un essaim d'étoiles massives relativement jeune (estimé entre un et sept millions d'années) où les étoiles suivent un cycle de vie assez rapide compte tenu de leurs masses. Cette zone contient l'une des plus grosses étoiles connues, l'hypergéante rougeAprès avoir parcouru plus deet réalisé plus de 2 700 fois le tour de la Terre, le télescope Chandra devrait prendre sa retraite d'ici 2024. Un jour ou l'autre Chandra devrait effectivement avoir consommé toutes ses réserves d'hydrazine, seul carburant permettant d'alimenter son système de propulsion.