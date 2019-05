La mission de la NASA qui enverra une femme sur la Lune a un nom : Artemis

NASA

Depuis que le vice-président Mike Pence a exprimé son souhait en mars dernier d'accélérer le mouvement concernant les projets lunaires, Jim Bridenstine s'est donné comme objectif de réunir un homme et une femme à bord de la fusée. Et c'est, un nom hautement symbolique, qui a été retenu pour désigner la prochaine mission spatiale prévue à l'horizon 2024.Avec ce nom, rien n'est laissé au hasard. En effet, dans la mythologie grecque,, mais il s'agit également d'une déesse associée à la Lune.Un demi-siècle après les premiers pas de l'Homme sur la Lune, une femme va donc, à son tour, fouler le sol de l'astre. Elle sera accompagnée dans sa mission d'un astronaute masculin. Jim Bridenstine, qui a porté cette idée, se félicite de la décision de l'agence spatiale :«».Avec Artemis, la NASA souhaite donner une. Et qui dit modernité, dit ouverture vers plus d'égalité des sexes. Bridenstine a ainsi ajouté :«».Artemis est un programme ambitieux, mais qui nécessite. En effet, pour mener à bien ce projet, l'agence spatiale doit développer du nouveau matériel et notamment des atterrisseurs lunaires, indispensables au bon déroulement de la mission.La demande de budget pour ce nouveau programme vient tout juste d'être publiée. La NASA attend donc en priorité le feu vert du Congrès pour le financement de ce voyage sur la Lune.Grâce à ce joli nom, la NASA espère probablement aussi faire oublier le flop de la sortie spatiale annulée pour cause de pénurie de combinaisons féminines en taille M... Une anecdote qui avait fait grincer bien des dents.