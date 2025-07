L'Australie a franchi une étape hier avec le premier décollage d'une fusée orbitale de fabrication locale depuis plus de 50 ans. Eris, développée par Gilmour Space, s'est élancée du port spatial de Bowen vers 8h35 heure locale australienne. La fusée de 25 mètres a commencé à dévier latéralement peu après son décollage. Elle a fini sa course au sol 14 secondes après avoir quitté la rampe de lancement. Malgré cet échec apparent, ce vol représente une première historique pour l'industrie spatiale australienne. Gilmour Space avait d'ailleurs anticipé ce scénario et considère ces premières secondes comme une source de données précieuses.