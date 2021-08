Avec un décollage spéctaculaire, Astra rate à nouveau un vol orbital depuis l'Alaska

Le 31 août 2020, Astra remet le couvert, et les cinq moteurs Dolphin qui propulsent le premier étage l'élancent comme il faut… Mais le contrôle de vol est une fois de plus défaillant, et le lanceur réalise d'impressionnants saltos dans le ciel du site de Kodiak en Alaska (toutes les campagnes sont menées sur place). Un nouvel essai prend place en décembre 2020, et l'entreprise déclare même que le vol est un succès… Même si l'ambition était d'atteindre l'orbite et que le deuxième étage ne propulse la charge utile de test que sur une parabole : il manque 500m/s ! Sans excès de confiance, après six mois de travaux et une légère extension des réservoirs de la fusée, les équipes d'Astra semblaient donc sur la bonne voie pour ce nouvel essai en août 2021. La première tentative le 28 s'était soldée par un échec à T-0 avec l'extinction automatique des cinq moteurs. Une seconde ce 29 août (00h45 Paris) a mené au décollage, mais une anomalie a très vite condamné le vol.