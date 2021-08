D’après la NASA, l'ère des stations spatiales commerciales pourrait bientôt commencer

Mais quand l’ISS arrivera en fin de vie, ou plus précisément en fin de financements publics, ce Segment Axiom devrait pouvoir se séparer et rester en orbite en tant que station commerciale. La NASA pourrait alors utiliser ce reliquat de l’ISS de manière ponctuelle, selon les souhaits de Bill Nelson. Reste que la nature exacte de ce Segment Axiom, à l’horizon 2030, est également incertain. Selon le succès rencontré par la société privée, Axiom pourrait bien racheter ou récupérer certains des équipements actuels de l’ISS. Il est aussi possible que certains acteurs étatiques souhaitent conserver leur engagement dans l'ISS, et donc l'usage de leurs modules. D'autres acteurs privés pourraient aussi être intéressés par le rachat de certains modules en bon état, tandis que les équipements obsolètes seraient désorbités. On le voit, les possibilités sont nombreuses et l'avenir d'ISS dépendra autant des gouvernements que de l'intérêt commercial pour l'orbite basse.