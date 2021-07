Le module Nauka s'amarre à l'ISS après 8 jours de vol et beaucoup de péripéties !

Aussitôt en orbite, on aurait pu croire que la longue, très longue série de déboires du nouveau module scientifique russe MLM « Nauka » serait terminée. Toutefois, le véhicule de 23 tonnes réservait encore quelques surprises. Pour commencer, un souci mineur avec le déploiement de ses antennes, dont une partie nécessaire pour son amarrage avec l'ISS. Puis, plus grave, le système principal de propulsion n'a pas pu être allumé dans les heures suivant le décollage suite à un problème lié à la pressurisation de ses réservoirs. Il aura fallu environ 24 heures aux équipes au sol afin de rétablir la situation et d'utiliser les propulseurs secondaires pour corriger la trajectoire et faire en sorte que le rendez-vous entre le nouveau module et la Station Spatiale Internationale puisse avoir lieu.