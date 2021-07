L'Agence spatiale européenne continue de parier sur le petit lanceur Vega

À l'origine, les Européens souhaitaient attendre que Vega C soit en service et décolle régulièrement pour commander l'évolution suivante, Vega E. Mais pour que cette dernière puisse voler à l'horizon 2025, les autorités de l'ESA ont pris leur décision et signé un contrat de 118,8 millions d'euros avec Avio, l'industriel italien en charge de la maîtrise d'œuvre du programme. Si cette nouvelle mouture tient son calendrier, ce sont pratiquement tous les étages de Vega qui auront changé entre 2022 et 2026 !