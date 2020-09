Le petit lanceur européen Vega réussit enfin son retour en vol avec 53 satellites

La campagne de lancement VV-16 commençait à être étiquetée comme celle de la malchance. Et pour cause, quelques jours avant le départ prévu à la mi-mars, le Centre Spatial Guyanais fermait ses portes le temps d'un confinement qui n'a pris fin qu'avec de nouvelles mesures de protection des personnels. En juin, Vega revenait sur le pas de tir, mais à quelques vérifications techniques venaient alors s'ajouter une météo exécrable : la saison est trop avancée et des vents forts se mettent en place en haute altitude au Sud des Caraïbes pour plusieurs semaines.

Plutôt que de mobiliser les équipes tout ce temps pour rien (une tentative de lancement nécessite une mobilisation impressionnante, surtout lorsqu'il y a autant de satellites et de clients différents impliqués), le décollage est décalé au 2 septembre.