Premier décollage spectaculaire et réussite pour Ariane 6, malgré une démonstration en orbite mitigée

C'était le lancement à ne pas rater, le plus attendu en Europe depuis l'annonce, fin 2014, de l'accord officiel sur le développement du nouveau lanceur Ariane 6. Le voyage fut long et semé d'embûches, avec la formation d'ArianeGroup début 2015, des accords institutionnels qui ont tardé, des retards industriels, l'impact de la crise sanitaire liée à la COVID, puis les défis de l'inflation, avant une très longue campagne de préparation et d'essais au sol.

Mais, ce 10 juillet 2024, c'est avant tout un immense soupir de soulagement qu'ont poussé les responsables et les équipes impliquées sur le projet Ariane 6. Car deux jours après le feu vert, le compte à rebours et le remplissage des réservoirs ont pris place comme à l'exercice, et le nouveau fleuron européen a pu allumer ses moteurs comme prévu pour s'élancer vers le ciel guyanais à 16 h pile (21 h à Paris).