On connait la date du premier décollage d'Ariane 6, voici comment suivre le lancement

Que de péripéties pour finalement arriver à cet instant crucial du premier lancement ! On se souvient en effet qu'il a fallu plusieurs fois revenir ces dernières années sur le projet de nouveau lanceur européen Ariane 6, avant de finalement réussir son essai le plus difficile en novembre dernier, à savoir l'essai de mise à feu longue. Ce dernier passé avec succès, Ariane 6 allait enfin pouvoir décoller. Et ce moment fatidique, c'est dans quelques jours !