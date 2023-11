Ariane 6 passe son test, pas d'explosion à Kourou ! Et maintenant ?

Précisons immédiatement que cette durée est légèrement inférieure aux 7 minutes 50 secondes, pratiquement 8 minutes annoncées par les institutions avant le test. Pour autant, il ne s'agit pas d'un problème et des responsables sur place ont affirmé à Clubic que le critère de réussite avait bel et bien été respecté.

En effet, les conditions ne peuvent pas être exactement les mêmes au sol et en fin de séquence en vol, à plus de 200 km d'altitude… Le test a donc réussi, et Ariane 6 a, semble-t-il, passé avec succès cette étape, la plus complexe et la plus violente qu'elle ait à subir avant son vol inaugural.