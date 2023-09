Double test réussi pour Ariane 6, il ne reste que l'examen final !

Outre ce succès avec l'ULPM, l'autre bonne nouvelle est venue du Centre Spatial Guyanais. Après une nouvelle semaine de décalage (un site de lancement est un matériel qu'il faut parfois tester en conditions réelles pour identifier les erreurs), les équipes ont réussi ce mardi 5 septembre une simulation complète de compte à rebours avec mise à feu. Le moteur principal Vulcain 2.1 est monté en puissance et a été allumé durant 4 secondes, une première pour ce site de lancement !

La quatrième tentative fut donc la bonne après les essais du 13 puis du 18 juillet et celui du 30 août. Mais, ce succès est aussi un très bon signe, car les essais combinés sont bien destinés à mettre en exergue les problèmes et les corriger : si la mise à feu a eu lieu, c'est que les installations au sol comme le lanceur se sont comportées comme prévu. Le directeur du CNES, Philippe Baptiste, a rappelé que « Cet essai à feu complet d'Ariane 6 était indispensable pour réduire au maximum les risques d'aléas durant la séquence finale de lancement et aboutir à son succès. Qualifier, étape par étape, toutes les opérations menant au décollage : c'est un ballet rigoureusement orchestré entre le CNES, ArianeGroup, et l'ESA »