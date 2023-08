Une semaine décisive pour Ariane 6, avant son premier vol en 2024

À deux reprises en juillet, les équipes du Centre Spatial Guyanais (CSG) ont testé et simulé un compte à rebours complet avec le remplissage des réservoirs d'Ariane 6, qui devait se terminer par un allumage de quelques secondes de son moteur principal Vulcain 2.1. Une campagne d'essais menée précisément pour tester les équipements (bord et sol), mais aussi identifier les éventuelles erreurs avec une Ariane 6 dédiée aux tests (que l'on appelle des essais combinés) et non un modèle de vol, pour éviter la catastrophe.

Les travaux ont bien progressé, avec le 13 juillet un essai avorté à cause d'une fuite d'hydrogène, et le 18 juillet une longue journée avec plusieurs arrêts du compte à rebours permettant tout de même d'arriver aux dernières secondes et à la séquence d'allumage, qui ne fut pas complète. Après de nombreuses corrections, les équipes vont retenter ce mardi 29 août un nouvel essai complet, et tenter d'allumer le moteur de l'étage principal !