La première Ariane 6 en route pour la Guyane, Arianespace prépare une année charnière

L'opérateur européen vend les décollages de Soyouz (en Guyane, mais pas seulement), du petit lanceur Vega, de Vega C et bien sûr d'Ariane. Et la dynamique actuelle, qui suit le décollage réussi du télescope James Webb , est encourageante. Le carnet de commandes atteint actuellement 36 lancements pour 2022 et les années à venir !