Mise à feu ! Ariane 6 passe une nouvelle étape de ses tests en Allemagne

« La préparation de ces mises à feu statiques est en réalité plus compliquée que celle des vols spatiaux », explique Guy Pilchen, responsable du programme pour l'ESA. L'ULPM utilise des ergols cryogéniques (hydrogène et oxygène liquides), et l'étage lui-même est intégré avec les nouvelles technologies spécifiques à Ariane 6, comme l'utilisation d'un APU (Auxiliary Power Unit) pour démarrer et redémarrer Vinci en vol.

C'est là une capacité importante pour le futur fleuron européen et qui fait pour l'instant défaut à Ariane 5 (tandis que ses concurrentes peuvent rallumer leurs moteurs). Ce sera particulièrement demandé pour les lancements commerciaux consacrés aux constellations comme pour le contrat géant avec Amazon.