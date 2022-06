C'est (enfin) officiel, Ariane 6 ne décollera pas avant 2023

L'embouteillage est réel, et il faudra peut-être s'attendre à des choix et priorisations difficiles. Ennuyeux, quelques semaines après la signature du contrat géant avec Amazon. Seule compensation morale : les concurrents ULA et Blue Origin subissent eux aussi des retards. Deux décollages importants sont prévus pour l'Europe spatiale dans les semaines à venir : Ariane 5 le 22 juin, et le vol inaugural de Vega C le 7 juillet.