Amazon se paie jusqu'à 83 lancements de fusées pour déployer sa constellation Kuiper !

C'est d'ores et déjà « le plus important contrat de l'histoire d'Arianespace », dixit l'opérateur basé à Evry. Une revanche de taille, après un hiver marqué par les problèmes avec Soyouz, puis le départ de son client phare OneWeb chez SpaceX… Et surtout une bouffée d'air bienvenue avec la confiance d'un partenaire américain de poids. Amazon n'a pas dévoilé le montant de son contrat géant, mais a dû aligner les billets pour se payer les trois plus grands opérateurs occidentaux du secteur des lanceurs : Arianespace avec 18 Ariane 6, United Launch Alliance (ULA) avec 38 Vulcan, et Blue Origin avec 12 lancements fermes et 15 en option. Ils auront pour tâche commune d'envoyer en orbite basse les 3 236 satellites de la constellation Kuiper.