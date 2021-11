Project Kuiper, l'internet par satellite d'Amazon, lancera deux prototypes fin 2022

L’objectif est identique à celui de Starlink de SpaceX : apporter une connexion internet haut débit dans les zones les plus reculées du monde. Contrairement à la firme d’Elon Musk qui a déjà déployé plus de 1 700 satellites et propose une connexion bêta à des milliers de personnes, Amazon ne dispose encore d’aucun appareil en orbite.