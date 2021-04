Starlink : SpaceX va placer ses satellites en orbite plus basse pour améliorer leurs performances

Et cette demande vient juste d’être approuvée. En réduisant l’altitude de sa constellation, et donc la distance avec les stations relais et les utilisateurs de Starlink au sol, SpaceX devrait améliorer significativement la qualité de son réseau satellitaire. La latence et la vitesse de connexion seront améliorées, et la connexion dans les zones polaires sera bien meilleure.