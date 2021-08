Les satellites Starlink pourraient bientôt être impliqués dans 90 % des alertes de collisions spatiales

Les chiffres parlent en effet d’eux-mêmes. Selon les estimations, il y aurait actuellement entre 6 500 et 7 300 satellites en orbite, sans compter les étages supérieurs de lanceurs et autres débris. Sur ce nombre, un peu plus de 3 500 seraient actifs, dont 1 700 pour le seul réseau Starlink ! Et depuis quelques années, le nombre de satellites intégrés à chaque lanceur augmente significativement. En attendant que d’autres opérateurs déploient également des méga-constellations, c’est bel et bien SpaceX qui dominera l’orbite basse par le nombre de ses satellites.