Un débris spatial endommage le bras articulé de l’ISS sans faire de dégâts... pour cette fois

Pour l’heure, rien ne permet de savoir si cet impact a été causé par un débris d’origine humaine ou par une micrométéorite. Mais si le même impact avait eu lieu sur des éléments plus sensibles de l’ISS, les dégâts auraient pu être plus importants. Pour l’ASC et la NASA, il ne s’agit cependant pas d’être alarmiste. La Station n’en est effectivement pas à son coup d’essai, comme l’atteste notamment un impact visible sur l’une des fenêtres de la coupole d’observation. De plus, l’ISS modifie régulièrement sa trajectoire afin d’éviter les plus gros débris.