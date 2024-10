Comme tout ce qui est étanche et sous pression, mais est équipé d'écoutilles, l'ISS est sujette à quelques petites déperditions d'air à travers ses joints, ses interfaces, etc. Mais depuis 2019, les agences et les astronautes suivent de près une fuite plus significative, au niveau de l'écoutille située tout à l'arrière de l'ISS, côté russe, au fond du compartiment Zvezda, l'un des plus anciens et des plus importants modules (on y trouve notamment l'ordinateur de pilotage et les systèmes de propulsion pour rehausser l'orbite).

Au fil du temps, les équipes ont réalisé plusieurs dizaines de mesures, des tests pour trouver la fuite, ont installé des bandes adhésives et des caméras pour tenter d'isoler le problème. Mais il s'agit de microfissures, qui se sont formées autour de l'écoutille, probablement à cause du travail thermique autant que des amarrages tout proches des cargos Progress et des séquences de propulsion de la station.