ISS : nouvelle fuite côté russe, les opérations retardées

Si les fuites soudaines des éléments réfrigérants des véhicules Soyouz et Progress ont beaucoup fait parler d'eux dans l'année passée, c'est parce qu'ils avaient un impact direct sur la capacité des astronautes et cosmonautes à se rendre et revenir de la Station spatiale internationale. Mais une fuite sur les équipements d'un module permanent pourrait être encore plus ennuyeuse, en fonction de celui qui est concerné. Les conséquences peuvent aller jusqu'à devoir éteindre tous les équipements, voire condamner le laboratoire.

Aussi ce 9 octobre, en détectant une fuite de liquide réfrigérant, les astronautes comme les contrôleurs au sol ont pris le temps de bien comprendre la situation. Si la cause exacte est encore inconnue (une enquête est ouverte), au moins sait-on que la fuite est isolée sur le radiateur RTOd, et n'empêche pas le module de fonctionner. Il n'y a aucun danger pour les occupants de l'ISS.