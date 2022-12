ISS : fuite sur une capsule Soyouz, les astronautes évaluent les dégâts

En dehors des possibles contaminations d'instruments ou d'expériences scientifiques à cause de cette fuite, la question principale reste l'état de Soyouz MS-22. Ce dernier doit normalement rester amarré à l'ISS jusqu'au mois de mars, après quoi il reviendra se poser avec les Russes Prokopiev et Petelin, ainsi que l'américain F. Rubio. Mais il existe plusieurs scénarios qui pourraient perturber cet agenda. D'abord, il faut savoir si la fuite du système est définitive ou si elle peut être réparée. Mais attention, une réparation extérieure serait très difficile, d'autant que Soyouz MS-22 est difficilement accessible (amarré Rassviet, et la fuite est tout au bout). Ensuite, les équipes russes vont se réunir pour savoir si le système de secours à lui seul peut compenser cette fuite. En théorie, oui, mais que se passerait-il si le système de secours tombe à son tour en panne, au plus mauvais moment ? Si les équipes prenaient de concert la décision de ne pas utiliser MS-22 pour ramener les astronautes sur Terre, alors la capsule serait désamarrée de l'ISS puis désorbitée, et le décollage de Soyouz MS-23 (prévu le 16 mars prochain) pourrait à son tour être avancé. La capsule décollerait à vide, pour pouvoir ramener les astronautes "coincés" sur l'ISS.