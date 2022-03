Malgré le contexte, les opérations sur l'ISS se poursuivent (presque) comme prévu

Les propos enflammés, et régulièrement déplacés du directeur de l'agence russe Roscosmos sur les réseaux sociaux à propos des sanctions et de leurs contreparties ont laissé craindre quelque temps qu'il pourrait y avoir des problèmes avec le retour de l'astronaute Mark Vande Hei. Ce dernier doit rentrer en Soyouz avec les Russes Anton Shkaplerov et Piotr Dubrov à la fin du mois. Il vient d'ailleurs de dépasser avec ce dernier le record de la plus longue mission menée au sein de la Station spatiale internationale, avec plus de 340 jours !

Étant donné le climat de tensions dans lequel se fera son retour, beaucoup d'interrogations ont été soulevées quant à son atterrissage au Kazakhstan, sa sécurité ou le complexe voyage de retour puisque les espaces aériens sont fermés aux uns et aux autres. Cela étant, la NASA a indiqué ce lundi que son retour aurait lieu dans les conditions prévues depuis des mois, et que les deux agences continuaient à travailler ensemble pour que cette arrivée sur Terre se passe bien.