Des tonnes de vivres, d'expériences et des questions diplomatiques arrivent sur l'ISS pour les mois à venir

Les départs et arrivées démarreront le 18 mars avec le décollage de Soyouz MS-21. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Il n'aura échappé à personne que les tensions entre la Russie et l'Occident (en ordre dispersé entre puissances européennes et les États-Unis) sont à leur apogée depuis 2014, avec le morcellement puis l'annexion d'une partie de l'Ukraine. Les astronautes, qui sont généralement les premiers défenseurs et d'ardents avocats pour la coopération internationale, doivent vivre une ambiance particulière. Cependant, à moins d'un conflit généralisé (et d'une évacuation), les travaux et même la vie sur l'ISS dépendent d'une collaboration entre tous les acteurs. Cela fait 21 ans que ça dure… et depuis 2014, ça n'a pas (trop) posé de problèmes.