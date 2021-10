SpaceX est validé par Roscosmos et pourrait embarquer des cosmonautes russes sous conditions

Alors que la conquête spatiale semblait de plus en plus sur la touche, l’engouement du secteur privé, du tourisme spatial et de la conquête potentielle de Mars a rebattu les cartes qui semblaient acquises.

Dans ce sens, l’interview traduite du russe laisse place à l'interprétation. Si Dimitri Rogozin valide les résultats obtenus par SpaceX, il reste mesuré sur la perspective de voir des astronautes russes dans l'un des vaisseaux de l'entreprise américaine. Plus encore, il place l’hypothèse dans la prolongation du contrat entre la NASA et Roscosmos pour l’envoi d’astronautes sur l'ISS par Soyouz.

À la question de Ria Novosti « Discuterez-vous des enjeux d'une éventuelle prolongation des vols des astronautes américains sur la sonde russe Soyouz ? », Dimitri Rogozin a répondu : « Nous discuterons avec la NASA de la possibilité de vols croisés. Sur la base des résultats de ces négociations, nous formerons les équipages. Nous sélectionnerons les cosmonautes qui voleront sur le Crew Dragon et les astronautes qui voleront sur le Soyouz. »

Cette information est plus que jamais à prendre avec des pincettes, car le lendemain, dans une conférence de presse relatée dans un communiqué de Roscosmos, Dimitri Rogozin a pris soin de noter que la technologie utilisée par SpaceX n'était pas adaptée à la Russie. En cause, la technique d'atterrissage qui rendrait trop compliquée la récupération du module sur les terres russes.

Avec une augmentation substantielle du prix d’envol de Soyouz, on imagine mal la NASA prolonger une nouvelle fois son contrat pour l’emploi du vaisseau russe. Pour autant, Space Adventure, une entreprise qui planifie ses premiers voyages touristiques spatiaux pour 2023, maintient sa confiance envers Roscosmos. On distingue sans peine les contours des enjeux économiques privés de la face cachée de la Lune.