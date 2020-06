De futurs touristes sur l'ISS pourraient faire des sorties en scaphandre

L'agence russe a en effet annoncé ce 25 juin que la société Space Adventures (la seule qui ait déjà emmené des touristes sur l'ISS entre 2001 et 2009) avait signé un accord avec RKK Energia pour une rotation courte d'un véhicule Soyouz sur l'ISS. Jusque-là, c'est une nouvelle importante, mais pas révolutionnaire. Soyouz a déjà fait le « ferry » dans le passé pour des touristes, pudiquement nommés « spaceflight participants », rôle parfois tenu par des astronautes d'agences non impliquées dans l'ISS. Le dernier était Hazza Al-Mansouri en septembre dernier (via un accord entre les Emirats et Roscosmos directement).

Toutefois, on apprend dans le communiqué que l'un des deux « touristes » pourra faire une sortie extravéhiculaire, accompagné par un cosmonaute russe.