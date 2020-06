Thales Alenia Space va construire deux nouveaux modules privés pour l'ISS

Avec plus de vingt ans d'expérience Thales Alenia Space (TAS) continue de s'imposer comme une référence mondiale de la conception et de l'assemblage de modules spatiaux pressurisés. On doit à l'entreprise européenne, filiale de Thales (67 %) et Leonardo (33 %) une part importante de la station spatiale internationale : les modules Harmony, Tranquility, MPLM, la structure du laboratoire européen Columbus et surtout la pièce la plus connue, la Cupola ! D'ici fin 2024, ce sont deux nouveaux modules qui feront leur apparition à l'avant de l'ISS.