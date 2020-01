La NASA sélectionne Axiom Space pour de nouveaux modules "commerciaux" sur l'ISS

L'extension de l'ISS telle que prévue par Axiom Space

Allo Houston...

Après l'ISS ?

La future station commerciale d'Axiom ?

Un plan sur le long terme

Source : NASA

Et de créer une véritable station commerciale autonome après la fin de vie de l'ISS.La NASA poursuit ses efforts pour faire de l'orbite basse un « espace commercial » . Après des partenariats publics-privés pour la livraison de cargos et pour l'envoi d'astronautes jusqu'à la station spatiale internationale , l'agence américaine a sélectionné Axiom Space pour la conception d'un premier module habité, qui viendra se greffer en extension à l'avant de l'ISS.Il ne s'agit pas d'un contrat à proprement parler, mais d'une initiative «» : l'entreprise, basée à Houston au Texas, devra donc mettre la main à la poche malgré une subvention. L'objectif de la NASA est d'aider Axiom Space à réaliser son module, avant d'établir un contrat pour l'utilisation d'au moins une partie de l'installation placée en orbite (et ce pour une durée d'au moins cinq ans).Axiom Space, qui a réuni dans sa proposition une équipe de poids lourds du spatial (Boeing, Thales Alenia Space, Intuitive Machines, Maxar), espère avec cette sélection passer rapidement à la fabrication du module, pour l'envoyer sur l'ISS en 2024. Mais l'entreprise, fondée en 2016, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.Elle tend en effet à s'appuyer sur le support de l'agence spatiale américaine pour mettre en place une véritable station privée composée de trois à quatre modules, en la construisant pas à pas à l'avant de l'ISS et en louant son utilisation (disponibilités pour de nouvelles expériences, accueil d'astronautes et de véhicules). De cette façon, Axiom Space espère qu'au moment de la retraite définitive de la station internationale, pour l'instant repoussée à la fin de la prochaine décennie, sa «» pourra en être détachée, devenant autonome et proposant aux agences du monde entier, mais aussi à quelques riches particuliers et entreprises, de payer pour y avoir accès.La route est encore longue cependant avant qu'Axiom Space n'envoie réellement son module se greffer à la station spatiale internationale. Sa sélection par la NASA est certes une étape importante, mais il faudra surveiller dans les années à venir les financements et l'avancée de cet ambitieux projet. Concevoir et assembler un grand module orbital, qui plus est indépendant (capable de voler et de manœuvrer seul) n'est pas une tâche facile... D'autant plus qu'il faudra, aussi, convaincre les futurs «» !