SpaceX réussit ses tests de parachutes, mais la mission Crew Dragon serait repoussée au printemps

Crew Dragon s'approche de l'ISS lors d'un test inhabité en mars 2019

Un parachute, deux parachutes...

La sécurité avant tout

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG — Elon Musk (@elonmusk) 30 décembre 2019

Inquiétudes à répétition

En visite le 10 octobre dans les locaux de SpaceX à Hawthorne, le directeur de la NASA accompagné par Elon Musk avait souligné à quel point les tests de parachutes en cours représentaient une importante étape pour autoriser la capsule Crew Dragon à voler avec des astronautes.Le créateur de SpaceX annonçait alors une série de 10 tests à venir avec une nouvelle « génération Mark 3 » de parachutes avant la fin de l'année en collaboration avec Airborne Systems, l'entreprise qui les produit à la fois pour les capsules Crew Dragon et pour les CST-100 Starliner (de Boeing).Pari réussi depuis le 23 décembre, grâce à vidéo publiée par SpaceX, qui a régulièrement documenté ses progrès. «» a ainsi affirmé Robert Sinclair, ingénieur responsable du programme pour Airborne Systems.Faut-il pour autant s'attendre à voir Crew Dragon embarquer des astronautes vers l'ISS dès les semaines à venir ? Après avoir posté une nouvelle vidéo d'animation pour montrer le profil de la mission, Elon Musk a répondu sur Twitter à plusieurs questions des internautes. Notamment, il s'attend à voir la capsule terminée et en préparation finale à Cap Canaveral dès le mois de février (ce qui confirme plusieurs fuites des semaines précédentes). Mais il prévient : les audits et commissions de sécurité prendront probablement plusieurs mois supplémentaires avant que la NASA et ses partenaires n'autorisent le vol.Façon déguisée de se plaindre des délais « administratifs » ou de mettre la pression sur les autorités concernées ? Cette déclaration montre en tout cas que les équipes de SpaceX restent en ordre de bataille pour le début de l'année. Un argument déterminant sera donné avec les résultats du test « IFA » () attendu en janvier, au cours duquel la capsule Crew Dragon subira une éjection d'urgence en vol, simulant un problème avec son lanceur (qu'elle détruira probablement au passage).Pour autant, la NASA devrait prendre du temps pour autoriser des astronautes à embarquer dans Starliner ou dans Crew Dragon, étant donné les erreurs révélées au cours de 2019 : les vérifications prendront du temps.