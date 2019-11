Nouvel essai réussi pour la capsule Crew Dragon de SpaceX

© NASA

Tests au sol concluants

Lire aussi :

Tout savoir sur Starlink, la constellation qui veut mettre la fibre en orbite



Rattraper le retard

Lire aussi :

SpaceX : Tout savoir sur Super Heavy Starship et ses prototypes



Source : Engadget

Crew Dragon est une capsule habitable, fabriquée par l'entreprise spatiale américaine SpaceX. Elle s'inscrit dans le cadre du contrat « Commercial Crew », liant la société à la NASA, et a pour objectif de suppléer les vaisseaux russes Soyouz dans le transport des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).Problème : en avril dernier, des tests de mise à feu statique avaient entraîné l'explosion de la capsule . Cette mésaventure avait entraîné l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes et donc des retards dans le programme, qui avaient provoqué quelques tensions entre la NASA et SpaceX Pour tourner la page de ce malheureux incident, l'entreprise américaine a procédé hier à un nouvel essai statique de Crew Dragon, sur le site de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). Les tests ont consisté en la mise en route de deux propulseurs Draco, puis de huit SuperDraco, ces derniers servant à évacuer l'équipage en cas d'urgence. Et au grand soulagement de SpaceX, les exercices se sont déroulés sans souci.Les données recueillies durant l'opération vont à présent être analysées, afin de s'assurer que le comportement de l'appareil correspondait bien aux attentes. Ensuite, de nouveaux tests pourront être effectués en vol, en particulier concernant le dispositif d'évacuation d'urgence.Il s'agit également d'une bonne nouvelle - ou plutôt d'un moindre mal - pour la NASA, qui comptait notamment sur des essais habités de Crew Dragon dès 2019, ce qui semble aujourd'hui impossible. De son côté, SpaceX peut savourer un succès bienvenu, mais ne doit pas relâcher son attention. L'entreprise d'Elon Musk est en effet en concurrence avec Boeing, qui doit également tester sa capsule CST-100 Starliner. Aucune date n'a toutefois été communiquée.