SpaceX tente d’accélérer son programme Crew Dragon

Source : Arstechnica

», annonce Jim Bridenstine, l'administrateur de la NASA. Une déclaration qui sonne comme un appel au calme après le tacle du même Jim Bridenstine, une semaine plus tôt, accusant l'entreprise d'avoir des années de retard dans le contrat «», visant à amener des astronautes américains sur l'ISS.Malgré tout, la pression monte pour la NASA, qui pensait début 2019 que les tests habités des capsules Boeing et SpaceX auraient lieu dans le courant de l'année, ce qui aurait permis de voir venir et commencer des rotations régulières d'équipages en 2020. Résultat, la NASA n'a pas commandé de nouvelle place au sein des capsules Soyouz, et le prochain décollage en avril 2020 n'inclut pour l'instant pas d'astronaute américain. Le manque de capsules se fait sentir !Après l' explosion catastrophique de sa capsule Crew Dragon au mois d'avril lors d'un test de moteur d'évacuation, SpaceX et les responsables du contrat annoncent que tout est rentré dans l'ordre, et que les modifications nécessaires sont mises en place. De quoi reprendre a priori le rythme des essais vers les vols habités, brusquement arrêté avec cet accident - survenu après un vol de démonstration très réussi d'une semaine sur l'ISS en mars dernier.Selon Elon Musk, son entreprise a mis les bouchées doubles récemment, et pourrait amener le matériel nécessaire au décollage des deux astronautes, Bob Behnken et Eric Boe, au Kennedy Space Center dans les dix semaines à venir. Le focus est aussi fait, actuellement, sur des parachutes «», pensés après un autre essai raté à la fin du printemps. Il faudra toutefois que la NASA donne son feu vert avant d'autoriser les astronautes à monter dans leur vaisseau...Le prochain essai nommé IFA, pour, est un test d'évacuation d'urgence de la capsule en vol. L'idée est de simuler un souci sur la fusée au pire moment de son accélération dans l'atmosphère et d'éjecter la capsule pour sauver ses occupants. Le lanceur Falcon 9 pour le test et la capsule associée sont tous les deux en Floride en préparation, mais Elon Musk a avoué sur Twitter que l'essai n'aurait pas lieu avant la fin du mois de novembre.Boeing doit réaliser un test similaire au sol depuis la base de White Sands dans les semaines à venir mais garde le silence sur son calendrier, plus en retard encore que celui de SpaceX, la capsule CST-100 Starliner n'ayant même pas encore fait ses preuves lors d'un voyage vers l'ISS sans astronaute.