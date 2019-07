On connait enfin la cause de l’explosion de Crew Dragon en avril dernier

Un essai statique qui tourne mal

Une réaction inattendue

Source : SpaceX

Hasard du calendrier, alors que Starhopper , le prototype de Starship, a pris feu sur sa rampe de lancement le mardi 16 juillet,a publié, la veille, les résultats de l'enquête concernant l'explosion de son véhicule Crew Dragon le 20 avril dernier Cet engin spatial destiné aux voyages des équipages à destination de la station spatiale internationale (ISS) est, depuis cette date, enet les résultats de l'enquête se faisaient attendre. Les premiers essais avec les douze propulseurs Draco s'étaient pourtant parfaitement déroulés, mais uneest venue interrompre la bonne série de SpaceX lors du test des huit propulseurs SuperDraco destiné à la sécurité des équipages, puisque leur rôle consiste à éjecter la capsule en urgence si un problème survient avec le lanceur.On en sait désormais un peu plus sur cette anomalie. L'enquête réalisée conjointement par des responsables de la NASA avec l'aide d'observateurs de la Federal Aviation Administration (FAA) et du National Transportation Safety Board (NTSB), a permis de déterminer que l'anomalie s'était produite environ, durant la phase de pressurisation des systèmes de propulsion de l'engin.Après analyses des preuves, ces experts ont conclu à la fuite d'un composant, permettant ainsi au peroxyde d'azote (NTO) de pénétrer dans les tubes d'hélium à haute pression. Cet événement a eu pour effet d'endommager les clapets antiretours, ce qui a été suffisant pour provoquer l'explosion.Dans son communiqué, SpaceX évoque le fait qu'une telle «» en raison de son utilisation importante «». La société d'Elon Musk estime toutefois que beaucoup de leçons ont pu être tirées de cet accident, ainsi que des nombreuses données provenant de l'enquête : «».Pour éviter ce genre d'accident dans le futur, SpaceX a déjà annoncéau profit de disques de rupture qui permettent de sceller complètement les tubes et de laisser écouler le comburant uniquement après une ouverture liée à une pression élevée.Le premier vol habité de Crew Dragon ne devrait pas avoir lieu avant 2020.